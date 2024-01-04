После отмены сигнала ракетной опасности в Севастополе силовики занялись поиском жителей города, которые выкладывали в Сеть фото- и видеоматериалы с работой ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев, передает «МК».

«Тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам… уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», – заявил глава Севастополя.

Напомним, ранее Развозжаев назвал атаку на город самой массированной за последнее время. Также он отметил, что в разных районах Севастополя упали обломки украинских ракет.

На ул. Глухова осколками ранен один из местных жителей. Также обломки рухнули на набережной Учкуевки, рядом с Песочной бухтой, на улице Жидилова и в реку Черную.