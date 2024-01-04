Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев назвал удары по Севастополю 4 января самыми масштабными. ПВО РФ сбила 10 ракет ВСУ, причем все они целенаправленно летели на гражданские объекты, передает РИА Новости.

Ранее Развозжаев заявлял, что обломки вражеских ракет рухнули на один из жилых домов, в результате чего пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь.

Помимо этого, рядом с Федюхиными воротами и Монастырским шоссе также упали осколки сбитых украинских боезарядов.

Также на Северной стороне в районе улицы Мостовой обломки рухнули на землю, но повреждений инфраструктуры не наблюдается. На данный момент ракетная опасность и воздушная тревога отменены.