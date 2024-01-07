На островах в дельте Днепра разведчики ВДВ РФ обнаружили минометный расчет ВСУ. РИА Новости сообщает, что военнослужащие задействовали FPV-дрон для уничтожения противника.

«Запуск FPV-дрона – и через несколько минут минометный расчет противника прекратил вести беспокоящий огонь по нашим позициям», – рассказали журналисты со ссылкой на Минобороны РФ.

Старший разведчик с позывным «Зенит» сообщил, что задачей десантных подразделений является вытеснение врага из островной зоны. Для этой цели они постоянно взаимодействуют с танкистами, используют боевые машины пехоты. Кроме того, поддержку крылатой пехоте оказывают артиллеристы.

Попытки противника провести ротацию или снабдить закрепившиеся на позициях силы оружием и боеприпасами, успешно пресекаются с применением FPV-дронов, «Ланцетов» и других беспилотных аппаратов.