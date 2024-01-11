Во время написания знаменитой песни «Миллион алых роз» Раймонд Паулс даже не подозревал, что эта композиция станет настоящим хитом. Песню композитор написал специально для Аллы Пугачевой. Однако изначально певица не оценила ее, так как посчитала очень примитивной.

Артистке не понравилась мелодия из-за ее излишне простой структуры. Пугачева требовала изменений. Раймонд Паулс согласился внести коррективы, чтобы удовлетворить запросы певицы. Как оказалось, принятое решение было верным.

Со временем, песня «Миллион алых роз» обрела невероятную популярность. Композиция завоевала миллионы сердец и прославила Аллу Пугачеву. Однако недовольство певицы песней только росло. Текст ей казался просто бессмысленным.

Аавтор слов, Андрей Вознесенский, взял за основу грузинскую легенду о художнике Нико Пирасмани, влюбившегося в актрису Маргариту де Серв. Он продал все свои картины, чтобы купить любимой миллионы роз. Поэтому текст отражает историю безответной любви художника к актрисе.