Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в интервью aif.ru впервые дал комментарий на многочисленные слухи о своем романе с Аллой Пугачевой. Он заявил, что даже если что-то и было, это было давно и уже позабылось.

Кроме того, Паулс отметил, что ни доказать, ни опровергнуть гипотетический роман с Примадонной все равно никто не сможет. Не существует ни одного факта, который бы позволил это сделать.

Раймонд Паулс написал для Пугачевой десятки хитов, среди которых знаменитые «Старинные часы», «Миллион роз», «Маэстро» и множество других. Он отметил, что Алла Борисовна обладала большим талантом, но при этом ее тяжелый характер несколько раз приводил к временному прекращению сотрудничества.