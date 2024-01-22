На Купянском направлении российские военные уничтожили вражескую ББМ из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

РИА Новости со ссылкой на Минобороны России сообщает, что боевая бронированная машина ВСУ, которая перевозила личный состав, была обнаружена беспилотным аппаратом. Оператор проводил разведку и заметил ББМ. Он отправил координаты на командный пункт, откуда поступил приказ расчету ПТРК уничтожить цель.

Отдельно отмечается, что оператор разведывательного беспилотника, обнаружившего ББМ, с начала 2024 года успел уничтожить не менее 10 целей ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Крахмальное на стыке Харьковской области и ЛНР. Они вынудили боевиков ВСУ отойти на 2-2,5 км западнее.