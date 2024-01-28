На Купянском направлении российские ВС задействовали ТОС-1А «Солнцепек» для нанесения ударов по взводным опорным пунктам противника. Атаки проводились с дистанции в 4,5 километра. Напомним, максимальная дальность «Солнцепеков» составляет 6 км.

В Минобороны рассказали, что тяжелые огнеметные системы были применены для уничтожения взводных опорников одной из механизированных бригад ВСУ. Они мощно атаковали противника и отлично справились с поставленной задачей.

Также представители ведомства отметили, что ТОС-1А регулярно поддерживают наступление пехоты, а также упрощают оборонительные операции, уничтожая пытающегося переходить в атаку противника.

Ранее в Минобороны сообщили о наступлении на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Под Купянском уже установлен контроль над населенными пунктами Крахмальное и Табаевка.