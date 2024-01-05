Военнослужащие расчета российской ТОС-1А «Солнцепек» на протяжении 3,5 часов вели бой с украинскими националистами и вышли из него победителями, сообщили в Минобороны РФ.

Командир расчета Вадим Петренко принял решение вступить в бой с превосходящими силами противника и удерживать позиции до последнего. На протяжении 3,5 часов бойцы расчета отражали вражеские атаки и в итоге все же вынудили боевиков ВСУ пуститься в бегство.

Напомним, ранее военнослужащие ВСУ неоднократно заявляли о страхе перед тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Они объявляли охоту на эти боевые системы, но успеха добиться на удавалось.

Ранее сообщалось, что массированные удары по Украине наносились для истощения вражеской ПВО и выведения ее из строя.