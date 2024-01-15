Хорошо замаскированный командный пункт ВСУ под Купянском успешно уничтожен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Как это было, продемонстрировало на видео Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что разведка тщательно прорабатывала эту плановую цель, поэтому никаких сомнений в ее местоположении не было. После удара ракетой «Искандер» поступило подтверждение успешного уничтожения командного пункта с передовой, сообщает ТАСС.

Расчеты «Искандеров» несут боевое дежурство 24 часа в сутки и готовы по первой команде атаковать цели противника. Начальник одного из таких подразделений с позывным «Утес» рассказал, что ОТРК чрезвычайно простой в эксплуатации, но при этом показывает высокую эффективность. Когда поступил приказ о готовности к нанесению удара, расчет вывел «Искандер» на огневой рубеж и произвел пуск ракеты.