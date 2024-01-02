Боец ВС РФ сильным ударом ноги отразил летящий на него с БПЛА снаряд, чем спас и себя, и своих сослуживцев. Видеозапись, сделанную с украинского дрона, опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Оператор вражеского беспилотника заметил в окопе троих российских военных и начал нацеливаться на них. Однако в этот момент раненый боец ВС РФ вызвал огонь на себя – он взмахнул рукой якобы собираясь применить против дрона средства поражения.

Его действия не остались незамеченными, оператор БПЛА направил аппарат на бойца и произвел сброс боеприпаса. Но российский военнослужащий точно рассчитал траекторию его полета и сильным пинком отправил снаряд метров на 5 в сторону. Раздался взрыв, но он не нанес никакого вреда нашим военным. Украинцы на видео отметили, что подобный способ отражения атак видят в первый раз.