Гвардии майор Иван Редкокашин, который получил звание Героя России, снова находится в зоне проведения специальной военной операции. Он вернулся туда после лечения в госпитале и реабилитации, рассказало издание «АиФ».

Редкокашин летал на штурмовике Су-25, но в одном из боев был сбит украинскими боевиками. Летчик получил осколочное ранение в грудь, но сумел катапультироваться. Он на протяжении двух дней пробирался к своим и преодолел 100 километров. На случай встречи с противником он имел при себе лишь одну гранату. Из еды у него было лишь три батончика и фляга с водой.

Летчик сам перевязал грудную клетку, днем пробирался через леса, а ночью шел по населенным пунктам. При этом он не пытался прятаться, чтобы не навлекать на себя подозрения местных жителей. С российского блокпоста, до которого сумел дойти гвардии майор, его отправили в госпиталь, после чего сообщили о ранении пилота супруге.

Подлечившись, Редкокашин сперва занял пост инструктора, обучая пилотов летать. Но после реабилитации он все же вернулся в зону СВО.