Российская ПВО 11 января сбила над Бердянском два украинских дрона беспилотного типа UJ-25 Skyline. Об этом РИА Новости рассказали сотрудники экстренных служб.

Они отметили, что беспилотные аппараты уже найдены. Это продукция украинского предприятия «Укрджет». Киев ранее уже задействовал такие дроны для удара по жилому кварталу Бердянска. Тогда были повреждены три жилых дома, один оказался разрушен.

Беспилотные аппараты несут боевую часть, включающую в себя 3 килограмма пластида. Также в ней используются кассетные поражающие элементы, накрывающие при взрыве большую площадь.

На этот раз дроны были успешно сбиты средствами противовоздушной обороны, информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.