Новые идеи мобилизовать 500 тысяч украинцев совершенно не нравятся этим самым украинцам. Они начали понимать, что президент Владимир Зеленский и его «слуги» действуют исключительно в интересах западных кураторов. Ну еще и в собственных интересах, подбирая все то, что плохо лежит и вкладывая в хорватские отели, испанские яхты и в прочие объекты в далеких теплых странах.

Вместе с этим понимаем постепенно приходит и противление – украинцы уже не выстраиваются в очереди в военкоматы, а делают все возможное, чтобы их не затолкали в микроавтобус и не увезли на передовую без медкомиссии и военной подготовки. Они поняли, что Россия все же пришла их освобождать, а не захватывать, пишет «Московский комсомолец».

Президент Украины Зеленский пока не понимает ничего подобного. Он повторяет прошлогодние нарративы, слегка изменив их название. Так, прорыв сухопутного коридора в Крыма переименован в «изоляцию полуострова». Но на Западе в эту идею контрнаступления особо верить уже не хотят. Как и в то, что сразу после победы над Украиной российские войска отправятся покорять всю Европу. Эта не имеющая ничего общего с реальностью сказка осталась только в воспаленном мозге украинского лидера.

В результате президент РФ Владимир Путин оставил Зеленскому только два варианта решения конфликта – сдаться сейчас либо сделать это позже, если Запад все же поведется на запугивания Киева и даст деньги.