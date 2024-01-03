Запад испокон веков мечтает уничтожить Россию, поэтому главный ее враг – это не Украина. Она лишь один из этапов противостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в госпитале Вишневского 1 января.

«…дело не в том, что они (Запад. — ред.) помогают нашему противнику. Они наш противник. На протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг», – цитирует главу государства издание «МК».

Он также прокомментировал удары Киева по мирным городам России. Это однозначно теракты, которыми ВСУ хотят запугать российский народ, породить неуверенность, дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Путин отметил, что ВС РФ имеют все возможности наносить жесткие удары по площадям, но делать они этого не станут, несмотря на то, что «внутри все кипит».

«Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода. По военным объектам, прежде всего. Буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – заявил президент.

Он отметил, что производство вооружений в РФ превосходит западную помощь Киеву в разы и эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем.