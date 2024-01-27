Российские ВС научились эффективно противостоять украинским гексакоптерам «Баба Яга», способным нести сразу несколько боезарядов и атаковать наши позиции. Они задействуют антидронные винтовки Lobaev Arms TSVL-8 М4 «Антиматерия», позволяющие расправляться с этими летательными аппаратами.

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Палач» уничтожил сразу два гексакоптера.

«Товарищ Палач и его добыча. Два гексакоптера неонацистов сбиты из снайперской винтовки от “Лобаев Армс” TSVL-8 М4 Антиматерия», подписали видео данного эпизода авторы телеграм-канала «ВДВ Псков ZOV».

«Российская газета» отмечает также, что против «Бабы Яги» российские военные используют также свои беспилотники. Они незаметно подбираются к вражескому БПЛА и атакуют его сверху, что приводит к падению.

«Баба Яга» — это БПЛА, рассчитанный на использование в сельском хозяйстве. ВСУ приспособили его для военных целей.