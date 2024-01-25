Наталья Водянова сегодня является одной из самых известных супермоделей во всем мире. Модель родилась в Нижнем Новгороде в самой обычной российской семье, но ей удалось покорить мировые подиумы и дома Высокой Моды. Сейчас Наталья проживает во Франции со своим супругом-миллионером, имея контракты с самыми популярными мировыми брендами.

Популярный психолог-блогер Вероника Степанова решила разобрать личность русской красавицы, покорившей мировую модную индустрию, и составить ее психологический портрет. Эксперт уверенно заявляет, что Водянова смогла добиться таких высоких результатов не благодаря счастливому случаю, а за счет упорного труда. По мнению психолога, у Натальи есть ряд качеств, за счет которых ее разглядели гуру моды среди миллионов других красавиц.

«Я к ней испытываю двойственные чувства. С одной стороны, она невероятно нежная, обворожительная, как нестареющий цветочек. Она что в 15 лет была прекрасна, что в 30, что сейчас, в 41, — просто божественна… Но этот волчий взгляд… Он у нее бывает колючий. Острый, не просто тяжелый, а именно жестокий… И ты понимаешь, что она тебя сожрет и даже не подавится. Вот это про Водянову», – отметила Степанова.

Также эксперт отметила наличие «женской хитрости» Водяновой. Она подчеркнула, что модель умеет общаться с людьми таким образом, чтобы в нужное время сказать нужные слова.