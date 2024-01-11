11 января из жизни ушел российский актер театра и кино, народный артист СССР Юрий Соломин. Сердце артиста перестало биться на 89-м году жизни. Он был госпитализирован в начале ноября 2023 года после потери сознания по дороге в театр. У него был диагностирован микроинсульт. Соломин пробыл в больнице до 9 января 2024 года. Однако как актера выписали из медучреждение, он прожил всего лишь три дня.

Прощание с народным артистом СССР, художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным пройдет 15 января в Малом театре. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова. По поводу его смерти она отметила, что «он просто не проснулся утром».

Отмечается, что Юрий Соломин будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой его супруги.

Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Окончив Высшее театральное училище имени Щепкина, он начал служить в Малом театре с 1957 года. С 1988 года он являлся его художественным руководителем.