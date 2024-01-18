Государственный обвинитель попросил назначить наказание Игорю Стрелкову в виде 4 лет 11 месяцев тюремного заключения. Агентству ТАСС об этом рассказал адвокат Гиркина Александр Молохов.

Напомним, что Стрелков обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. Прокурор запросил для него не только 4 года 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, но еще и лишение права администрировать сайты в телекоммуникационных сетях, включая Интернет, еще на 36 месяцев.

Сам Стрелков отрицает свою вину. Его защита также считает, что обвиняемый не намеревался призывать к экстремистской деятельности неограниченно широкий круг людей.

Уголовное дело в отношении Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2022 года, 21 числа его задержали в Москве.