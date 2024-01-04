Очередной скандал произошел в Одессе из-за исполнения песен на русском языке уличным музыкантом. Об этом сообщил украинский портал «Страна.ua».

Прохожий подошел к группе людей, слушавших музыканта и в нецензурных выражениях потребовал прекратить петь на русском языке. Он поднял крик и обругал не только исполнявшего песню молодого человека, но и окружающих.

Прохожие заступились за музыканта и начали успокаивать разошедшегося скандалиста. Они потребовали прекратить агрессивные «наезды» и идти домой слушать то, что нравится мужчине.

Подобный эпизод ранее произошел в октябре, когда женщина устроила скандал с уличным музыкантом. При этом она также говорила на русском языке, из-за чего выглядела чрезвычайно странно.