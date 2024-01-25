Российский певец Прохор Шаляпин побеседовал с Яной Чуриковой и рассказал о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. Певец отметил, что в свое время Примадонна не желала пускать молодого артиста в телеэфир из-за его фамилии.

По словам артиста, он должен был стать участником 5 сезона «Фабрики звезд». Однако в качестве художественного руководителя проекта вместо намечавшегося Виктора Дробышева стала Алла Пугачева. Именно она отказала Шаляпину в дальнейшем участии, заявив, что не собирается «заниматься лизоблюдством с фамилиями». Артист отметил, что до сих пор не понял смысла слова «лизоблюдство».

Прохор Шаляпин уверен, что в пятый сезон музыкального проекта не попал из-за своей громкой фамилии. Он подчеркнул, что Примадонне необходимо быть всегда в центре внимания, а его участи в проекте перевело бы внимание на него.

По итогу Прохору удалось выбиться в проект в следующем сезоне, когда художественным руководителем стал Виктор Дробыш. Он не стал закрывать дорогу молодому артисту и даже после «Фабрики звезд» стали сотрудничать вместе. Однако разрыв их совместной деятельности по итогу стал громким и скандальным.