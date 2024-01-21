Певец Прохор Шаляпин порадовался, что не попал на «голую» вечеринку, на которую был приглашен вместе с Анастасией Волочковой, а также прокомментировал «отмену» побывавших на мероприятии звезд.

Он рассказал «Комсомольской правде», что и организатор вечеринки Настя Ивлеева, и некоторые молодые участники, такие как рэпер с носком или Анна Асти, имеют право глупить и не понимать, чем может обернуться такое веселье. Однако знаменитости постарше должны были осознавать последствия.

«А вот за некоторых старших коллег, я не буду называть имен, а то скажут, что пиарюсь за их счет — они же считают себя всесильными и самыми талантливыми — я рад. Рад, что эту вседозволенность немного «прикрутили», — пояснил Шаляпин.

Он также высказал мнение, что «стирать в порошок» именитых звезд никто не станет, но после произошедшего они вряд ли смогут и дальше щеголять своей вседозволенностью.