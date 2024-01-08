Молодая и успешная российская спортсменка, представлявшая на внутренних соревнованиях Санкт-Петербург и Мордовию, Анастасия Середа ушла из жизни в 20-летнем возрасте после осложнений, вызванных гриппом, в одной из больниц Уфы. Мать девушки рассказала, что Анастасия попала в больницу, заболев гриппом, однако в результате осложнений впала в кому, из которой она уже не вышла.

Профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьев в беседе с корреспондентом издания «Комсомольская правда» объяснил, как вызванные обычным гриппом осложнения могут привести к смерти человек.

«Респираторные инфекции (ковид, грипп), бывает, дают внутрисосудистое диссеминированное свертывание крови – так называемый ДВС-синдром. Это когда образуются мелкие тромбы и забивают сосуды легких, почек, сердца, головного мозга. К сожалению, довольно часто все заканчивается печально», – объяснил профессор.

По его словам, возникновение подобных осложнений никак не связано с крепкостью здоровья спортсменки, а обусловлено особенностями общебиологической реакции организма на заболевание. У некоторых людей данная реакция сильно выраженная, а у других не очень.