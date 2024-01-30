После старта нового сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале многие зрители отметили чрезмерно эмоциональное поведение Полины Гагариной, граничащее иногда с истерикой. Продюсер Павел Рудченко в интервью изданию Voice объяснил причину такого поведения певицы.

«История повторяется из сезона в сезон. Гагарина и раньше срывалась в эфире “Голоса”. Помню ее конфликт с Бастой. Мне кажется, это спланированный пиар-ход ради высоких рейтингов. У каждого наставника на проекте определенная роль, согласованная с редакторами. Благодаря им “Голос” становится более интересным. И мы видим, что роль стервы выпала Полине Гагариной», – заявил продюсер.

В первом выпуске телешоу Полина Гагарина устроила настоящую истерику из-за решения конкурсантки Анастасии Паньшиной пойти в команду к Владимиру Преснякову. Певица была уверена, что девушка выберет ее команду, поскольку во время слепого прослушивания она исполнила песню «Спектакль окончен». В итоге Гагарина заявила, что «ее просто использовали».