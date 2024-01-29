Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров сейчас испытывает финансовые трудности. По его словам, артист все денежные средства вкладывает в свои концерты. Он подчеркнул, что поп-король отечественной эстрады после отмены его концертов в России и исключения его из телеэфиров из-за скандала вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой сейчас испытывает финансовые трудности.

Лавров рассказал, что ему известно о кредитах, которые Филипп Киркоров брал для организации своих концертов. И, вероятнее всего, для поездки за рубеж артист тоже взял кредит.

«Он всегда жил одним днём. Особенно когда касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Филипп никогда не экономил на шоу», – подчеркнул продюсер.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров уехал из России в Дубай. В ОАЭ артист выступил на закрытом мероприятии. Сейчас певец находится в США. Он был замечен в Нью-Йорке на концерте Мадонны.