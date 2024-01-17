Наемник ВСУ из Великобритании Эйден Аслин, которого отпустили из плена в рамках обмена под обещание больше не возвращаться на Украину, снял видео из-под Авдеевки. Он нарушил слово и вновь участвует в боевых действиях на одном из самых горячих участков линии соприкосновения, рассказал “Московский комсомолец”.

При этом он заявляет, что выполняет на Украине исключительно гуманитарную работу. Как и множество других иностранцев, которые якобы приехали в зону специальной военной операции в качестве водителей, поваров и других служащих ВСУ. Также Аслин снимает видео для своего канала.

Напомним, британский боевик был взят в плен и приговорен к смертной казни судом Донецкой народной республики. Позже с него взяли обещание больше не возвращаться к боевым действиям и обменяли на российских военнопленных. Если он снова окажется в руках бойцов ВС РФ, вряд ли они дадут ему еще один шанс.