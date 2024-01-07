Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Швеции по видеосвязи и в очередной раз заявил, что «Россию можно победить». Также он продолжил продвигать безумную идею Киева о том, что ВСУ «защищают всю Европу». Именно этот нарратив позволяет ему выпрашивать деньги у ЕС.

По словам Зеленского, на линии соприкосновения сохраняется «стабильная» ситуация. Он заявил также, что Европа и Украина должны стремительно развивать производство собственных вооружений и техники, так как им якобы нужен «обширный арсенал» для защиты, передает «МК».

Ранее экс-советник президента США Дуглас Макгрегор, а также ряд других экспертов отметили, что заявления Зеленского вообще не имеют ничего общего с реальностью. Украинский лидер не хочет адекватно воспринимать информацию о реальном положении на поле боя.