На встрече со студентами-участниками специальной военной операции президент Владимир Путин заявил, что система «свой-чужой» не позволила бы российской ПВО сбить транспортный самолет Ил-76. По нему однозначно открыл огонь иностранный зенитно-ракетный комплекс.

«Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы “свой-чужой”, и сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Скорее всего, это американские системы “Patriot” или европейские системы ПВО, скорее всего, французские», – заявил глава государства.

Президент РФ также раскрыл подробности поражения самолета. В 11:10 по Московскому времени с подконтрольных Украине территорий было выпущено две зенитных ракеты. Буквально через пару минут транспортник потерпел крушение, поэтому пилоты никак не могли отреагировать на этот удар противника.

Путин пообещал обнародовать подробные результаты расследования через несколько дней. Причем распространить информацию Следственного комитета максимально широко, чтобы правда стала известной и жителям Украины.