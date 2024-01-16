Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ впервые косвенно упомянул о «голой» вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он отметил, что у участников этого действа не совсем правильные жизненные ценности.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», – заявил глава государства.

Артисты, которые побывали на вечеринке у Ивлеевой, столкнулись с множеством проблем. Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, к примеру, вырезали из всех новогодних эфиров. При этом Дима Билан, к примеру, и та же Лолита признали, что участие в мероприятии было ошибкой. Киркоров же заявил, что в жизни могут возникать моменты, когда заходишь «не в ту дверь».