Украина при поддержке западных союзников надеялась разрушить экономику России. Однако сумела уничтожить только сама себя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бойцами в госпитале Вишневского.

Он напомнил, что целью западных санкций было полное уничтожение российской экономики. Однако в 2023 году она продемонстрировала рост на 3,5 процента и продолжает уверенно развиваться. А вот на Украине все плохо, ее экономика уничтожена.

«Противник сдувается. Все, что могут делать лидеры Украины — просить подачки у западных политиков и ходить с протянутой рукой. При этом экономика России растет, безработица на историческом минимуме, а структура экспорта меняется (продажа ресурсов уходит на второй план). Враги России, в широком смысле, надеялись, что экономика рухнет, люди выйдут на улицы, но этого не произошло», — заявил глава государства.

Также президент отметил, что ни отключения от SWIFT, ни запреты на поставки комплектующих не помогли Западу. Какие-то проблем он России создал, но все это достаточно успешно преодолевается.