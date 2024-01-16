Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог закончиться еще полтора года назад, если бы Киев по собственной инициативе не заблокировал мирные переговоры. Глава государства также невысоко оценил интеллектуальные способности представителей киевского режима.

«Украина отказалась от переговоров, придурки, давно бы все закончилось», – заявил Путин.

Также он напомнил, что Украина в 1991 году вышла из состава Советского Союза и объявила о своем нейтралитете. Но потом изменила политику. Если Киев будет продолжать в том же духе, ее государственность окажется под большим вопросом.

Прокомментировал президент РФ и украинскую «формулу мира». Практически все пункты в ней он назвал неприемлемыми для России условиями.