Телеведущий Первого канала Руслан Осташко со ссылкой на телеграм-каналы назвал удар украинских беспилотников по нефтебазе в Клинцах местью Франции за гибель наемников из этой страны. В настоящий момент это всего лишь версия, не получившая официального подтверждения.

Киев организовал слишком масштабную атаку, поэтому ее планирование вряд ли обошлось без помощи Запада. Для отвлечения внимания ПВО были задействованы ложные копии турецких дронов Bayraktar TB 2, а сами ударные беспилотники оснастили системами радиоэлектронной разведки и защитой от российских установок РЭБ.

Но и это еще не все, передают «Брянские новости». Сразу после получения информации о гибели своих наемников, президент Франции Эммануэль Макрон согласился отправить на Украину 40 крылатых ракет SCALP и другое вооружение. Также он заявил, что надо поставлять Киеву больше техники.