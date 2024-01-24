На светскую премьеру экранизации бессмертного булгаковского романа в столичный кинотеатр «Каро 11 октябрь» съехались многие знаменитости. Внимание репортеров было сосредоточено на Евгении Цыганове и Юлии Снигирь – супруги исполнили в картине главные роли.

Закрытая предпремьера прошла без немецкого актера Аугуста Диля, который исполнил в новой экранизации «Мастера и Маргарита» Воланда, заметил СтарХит. Первоначально картину планировали назвать именем Короля Тьмы, но затем от идеи отказались.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь были немногословны, но охотно позировали перед объективами. На красной дорожке также появились Евгения Вилкова и Елизавета Боярская, Алексей Гуськов с супругой, Леонид Ярмольник, Лиза Моряк, Софья Синицына. Посетили премьеру и молодые актеры, которые после выхода «Слова пацана» стали желанными гостями на многих актерских тусовках. Репортеры охотно фотографировали Славу Копейкина (Турбо) и Андрея Максимова (Желтый).

В российских кинотеатрах новая экранизация романа Булгакова стартует с 25 января.