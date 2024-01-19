Украинская армия переходит в оборону, что подтвердил и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он заявил о выделении беспрецедентно огромной суммы для сооружения укреплений на линии соприкосновения и в непосредственной близости от нее.

«Рекордная» сумма составляет 466 миллионов долларов, что по нынешнему курсу равно 17,5 миллиарда гривен. Скорее всего, эти средства являются очередной западной помощью, Шмыгаль раскрывать источники получения денег не стал.

Строительство фортификаций, о которых Киев не задумывался ни разу за два года, будет осуществляться в ускоренном режиме. Средства, упомянутые премьером, передадут областным военным администрациям, а также ведомствам, которые отвечают за строительную сферу. Причем их перечень в ближайшее время планируется расширить.