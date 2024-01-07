Депутаты немецких партий «Зеленые», ХДС и СвДП потребовали у канцлера Олафа Шольца немедленно отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, сообщает РИА Новости.

«Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки», – заявила Сара Нанни, представляющая в бундестаге комитет по вопросам оборонной политике.

Нанни, входящая в партию «Зеленых», также отметила, что время для передачи ракет Киеву «давно назрело».

Возглавляющая тот же комитет по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии Германии воздержалась от призывов к ударам по России, однако тоже отметила необходимость передачи Киеву дальнобойных ракет. Кроме того, она высказала мнение об отправке большего количества комплектующих и боеприпасов к танкам «Леопард 2».

В Христианской демократической партии заявили, что благодаря ракетам Taurus Украина якобы сможет бить по логистическим пунктам и структурам командования в глубоком тылу России. Хотя в Германии отлично понимают, что Киев будет использовать эти боезаряды для террористических атак на гражданские объекты.