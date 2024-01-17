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Тактика глухой обороны совершенно не устраивает ВСУ, которые должны продолжать контрнаступление. В противном случае Россия воспользуется любой, даже самой короткой паузой, заявил представитель при Генштабе ВСУ Вадим Скибиций.

«Никто не говорит про остановку или тем более про прекращение огня», — заявил он.

Также Скибицкий высказался в том духе, что при остановке Украиной боевых действий или попытках дождаться завершения производства оружия и боеприпасов, российские войска будут продолжать продвигаться вперед, передает “Лента.ру”.

Чтобы этого не произошло, ВСУ не должны делать паузы, которые влекут за собой риск потери новых территорий.