Российские военнослужащие крайне тактично обращаются с противником, попавшим в плен. В подтверждение этого телеграм-канал «Злой журналист» опубликовал видеозапись, на которой боец ВС РФ жмет руку сдавшемуся в плен украинцу.

На кадрах российские военные берут под контроль блиндаж, в котором осталось несколько боевиков ВСУ. Украинцы испуганы до предела, но бойцы ВС РФ демонстрируют, что с ними ничего страшного не произойдет, взятие в плен будет совершенно безопасной процедурой.

Российские военнослужащие неоднократно спасали украинских пленных на поле боя, чему есть множество подтверждений. Иногда случались и обратные ситуации. Недавно по Сети разошлось видео, на котором боец ВС РФ с позывным «Бабай» рассказал, что украинец фактически спас его от смерти, когда они оба остались в безвыходной ситуации с серьезными ранениями. Наш боец сумел добраться до своих и попал в госпиталь с обмороженными ногами, а вот украинскому боевику повезло меньше, его ранения были более тяжелыми и он умер.