Еще один российский военнослужащий ухитрился чудом спастись от украинского FPV-беспилотника. При этом ВСУ пытались атаковать бойца, переключив внимание на него с БТР-82А, который был первоначальной целью.

На кадрах записи, опубликованной тг-каналом «Военный осведомитель», видно, что дрон атакует военнослужащего ВС РФ вместо удара по находящемуся в непосредственной близости бронетранспортеру. Боец уклоняется от удара и падает, противник предпринимает еще одну попытку, но и она заканчивается провалом, передает NEWS.ru.

Военнослужащий поднимается на ноги, снова уходит от атаки беспилотника и успевает запрыгнуть в БТР. Боевая машина моментально уезжает, оставив противника ни с чем.

Ранее боец ВСУ с позывным «Бабай» отвлек на себя внимание оператора украинского дрона, дождался, пока тот начнет заходить на цель и резко увернулся, оставшись невредимым.