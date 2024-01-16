Официальный аккаунт Sabereen News в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) опубликовал видеозапись удара Корпуса стражей иранской революции (КСИР) по району американского посольства в Эрбиле (Ирак).

На записи можно увидеть кадры сперва со взрывами, а затем с местными жителями. Они, предположительно, ходят по зданию американского посольства в Эрбиле, которое полностью разрушено.

В здании обвалился потолок, буквально на каждом шагу можно увидеть груды осыпавшихся камней.

Напомним, США назвали этот ракетный удар «неточным и безрассудным», а также заявили, что посольство не пострадало. При этому в Вашингтоне признали, что серьезно повреждено 8 объектов, расположенных рядом с посольством.