Постпредство России при ООН прокомментировало сообщения о смерти журналиста из США Гонсало Лиры в украинских застенках и выразило возмущения действиями Киева и Вашингтона.

В заявлении постпредства говорится, что Лира умер в тюрьме из-за нечеловеческих условий и пыток. Это не удивительно, так как киевский режим не жалеет и собственных граждан, уничтожая их сотнями тысяч. Украинские власти задались целью утопить страну в крови и не собираются от нее отступать.

Соединенные Штаты, которые на каждом углу кричат о правах человека и свободе слова, не сделали ничего, чтобы спасти своего гражданина. Мало того, они предпримут все меры, чтобы новость о смерти Гонсало Лиры не стала достоянием большей части общества.

Напомним, журналист с чилийским и американским гражданством умер еще в октябре прошлого года. Госдепартамент США подтвердил это только сейчас. В качестве причины смерти названа двусторонняя пневмония.

Семья Лиры заявила, что обращалась в посольство США в Киеве, но там даже не собирались что-либо предпринимать для спасения журналиста. Россия подключилась к требованиям по освобождению Гонсало весной прошлого года. Украинский режим заключил его в тюрьму якобы за поддержку СВО. РФ также призывала выступить в защиту Лиры мировое журналистское сообщество.