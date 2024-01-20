Администрация Запорожской атомной станции имеет право самостоятельно принимать меры для ее обороны. Это прописано в Конвенции по физической защите ядерных объектов, заявил постпред России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Так он прокомментировал шумиху, поднятую в СМИ Украиной из-за минирования между внутренним и внешним периметром ЗАЭС. Мины установлены там для защиты от диверсантов. Они не представляют никакой опасности для персонала атомной станции, подорваться на них рискуют только вороны, крысы и боевики ВСУ, которые попытаются проникнуть на АЭС, передает ТАСС.

«Гендиректор агентства [Рафаэль Гросси] в своих пяти тезисах по обеспечению безопасности ЗАЭС, озвученных в Совбезе ООН 30 мая 2023 года, подчеркивал важность того, чтобы станция была надежно защищена от нападений и диверсий», – написал Ульянов в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что никакой сенсации не произошло – мины находились на том же месте до ноября прошлого года, их убрали, а теперь вернули обратно.