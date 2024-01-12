32-летняя пассажирка «Уральских авиалиний» родила дочь в самолете. Ей помогли женщина с медицинским образованием, которая летела тем же рейсом из Московской области в Таджикистан, и стюардесса, ранее работавшая фельдшером.

Мать Санавбар (так зовут роженицу) рассказала, что дочь вышла замуж за гражданина России. Он не признал родившуюся в прошлом году первую дочь и не хотел признавать вторую. Перед родами он выгнал супругу из дома, поэтому она полетела рожать на родину. Но так уж вышло, что девочка родилась в самолете.

«Когда мы прилетели в аэропорт, первыми высадили из самолета меня с ребенком, потом — остальных пассажиров. Нас с малышкой доставили в городскую больницу Душанбе. И здесь очень хорошо к нам отнеслись», — рассказала сама Санавбар.

Портал E1 отметил, что компания «Уральские авиалинии» разочаровала заинтересованную публику, отметив, что никаких льгот родившейся в самолете девочке не предусмотрено.