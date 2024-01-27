В ходе церемонии, приуроченной к 80-летию снятия фашистской блокады Ленинграда, посол России в Лондоне заявил, что поставки Великобританией на Украину дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow ничем не помогут Киеву.

Он пояснил, что британские ракеты наносят определенный ущерб. Однако и системы радиоэлектронной борьбы, и средства противовоздушной обороны РФ уже адаптировались к этим боезарядам и способны либо сбивать их, либо вынуждать лететь мимо цели, передает ТАСС.

Напомним, что Британия и Германия намереваются заключить сделку, согласно которой Киев получит от Лондона ракеты Storm Shadow. Вместо них Берлин поставит в Соединенное Королевство боезаряды Taurus, которые ФРГ не рискует отправлять на Украину.