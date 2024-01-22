После заявления Никиты Кологривого в поддержку участников спецоперации Захар Прилепин поймал его на слове и пригласил на фронт.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Никита Кологривый ранее опубликовал заявление в поддержку участников спецоперации. Он поблагодарил их за защиту Родины, за то, что они дают возможность «нормально работать» деятелям искусства. Актер пообещал солдатам кино, которое им обязательно понравится. Кологривый также пожелал бойцам СВО здоровья и напомнил, что их ждут дома.

Захар Прилепин заявил о готовности организовать для Кологривого поездку в зону проведения спецоперации, чтобы молодой актер пообщался с бойцами и поддержал их не на расстоянии, а лично. Прилепин гарантировал, что как только Кологривый действительно созреет для поездки, она будет для него организована. «Дай знать», обратился Прилепин к актеру.