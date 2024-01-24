Российский поп-певец Филипп Киркоров был замечен в Нью-Йорке на концерте знаменитой американской певицы Мадонны. Такую информацию передает Телеграм-канал Mash. Артист решил на время уехать из России из-за скандала, связанного вокруг «голой» вечеринки настии Ивлеевой, на которой присутствовал артист.

«Филиппа Киркорова, уехавшего из России после „голой вечеринки“ Ивлеевой, заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. В руках у поп-короля красовались полные пакеты мерча певицы», – сообщили авторы ТГ Mash.

Известно, что 7 января Киркоров улетел из Москвы в Дубай. Такое решение российский поп-король, принял после скандала вокруг «голой» вечеринки. Из-за того, что Киркоров присутствовал на скандальном мероприятии, его участие в новогодних музыкальных программах было вырезано дирекцией телеканалов по требованию российской общественности. Известно, что ряд компаний, с которым у певца были заключены контракты, отказались от сотрудничества.