Министерство иностранных дел России пригласило французского посла в Москве Пьер Леви. Причиной стало уничтожение места размещения иностранных наемников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Среди ликвидированных бойцов были и «солдаты удачи» из Франции.

«В связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — цитирует агентство ТАСС заявление официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой.

Французский МИД всячески опровергает информацию о гибели своих наемников на Украине. Согласно заявлениям внешнеполитического ведомства, граждан Франции в зоне СВО нет и быть не может. Также Париж обвиняет Москву в «грубых манипуляциях».