Бывший президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко намерен отсудить у пограничников, не выпустивших его за пределы страны, 500 тысяч гривен. Иск в суд адресован 7-му пограничному Карпатскому отряду Госпогранслужбы.

Инцидент с Порошенко произошел в декабре прошлого года. Он заявил, что ехал на встречу с Виктором Орбаном, а также намеревался попасть в Соединенные Штаты, но его не выпустили с Украины. Глава партии «Европейская солидарность» отметил, что имел командировочное предписание, подписанное спикером ВР.

Порошенко неоднократно намекал, что его не выпустили не без участия действующего главы государства Владимира Зеленского. Сейчас он требует компенсации морального ущерба в размере 500 тыс. гривен. Суд во Львове возьмется за рассмотрение иска уже 17 января.