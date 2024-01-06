Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила пользователей социальной сети X своими https://discover24.ru/wp-admin/post-new.phpзаявлениями о продолжении финансирования Украины. Многие комментаторы напомнили, что ЕС спонсирует украинский нацизм.
«Чьим интересам ты служишь? Почему ты никогда не говоришь о мирных переговорах, как того хотят большинство европейцев?», – поинтересовался пользователь ECM Experts.
Jean Bonneau назвал Украину машиной для отмывания европейских денег и потребовал прекратить финансировать укронацистов.
«Перестань тратить наши деньги впустую на прокси-войну США, на марионетку США», – цитирует комментатора ZineManiac РИА Новости.
Многие комментаторы также отметили, что Европа вместе с Вашингтоном собираются спонсировать конфликт до последнего украинца.