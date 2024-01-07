Украинские ВС совсем скоро потерпят поражение, поэтому что бы там ни говорил президент Зеленский о возможной «победе над Россией», на Москву Киев идти не рискнет. Такую уверенность высказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что главную угрозу для России представляет не Украина, а Североатлантический альянс. Именно он ведет войну против РФ через украинские прокси-силы. Это только один из этапов стратегии борьбы с Москвой, рассчитанной США и НАТО на долгие годы, передает портал Ura.ru.

Также Полянский уверен, что у Альянса еще есть шанс пересмотреть свои планы и изменить стратегию по отношению к России. Если он продолжит бросать Украину в бой, Киев непременно проиграет, что приведет к серьезным изменениям в геополитической ситуации на планете.