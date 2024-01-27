Первый заместитель постоянного представителя России в НАТО Дмитрий Полянский напомнил, что в 2022 году киевский режим отказался от подписания мирного соглашения с Россией в Стамбуле. Это была главная его ошибка, заявил дипломат.

«Рекомендую к прочтению всем, кто сомневается, что киевский режим и его западные спонсоры упустили возможность добиться мира в марте-апреле 2022 года. Тем самым совершив фатальную ошибку», цитирует Полянского агентство ТАСС.

Напомним, что в ходе переговоров Россия отвела силы от Киевской и Черниговской областей. Однако вместо продолжения дипломатического урегулирования конфликта Украина заморозила переговоры, а затем и вовсе отказалась от них, устроив серию провокаций. В дальнейшем стало известно, что Великобритания и США не позволили Киеву подписать соглашение и призвали его продолжать боевые действия.