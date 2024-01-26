Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза коротко прокомментировал выступление представительницы Украины Кристины Гайовишин. Он назвал его очередным параноидальным бредом, а также отметил, что Киев даже не пытается доказывать свою непричастность к атаке на Ил-76.

«Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – заявил Полянский.

Он отметил, что украинская сторона получила полный список военнопленных ВСУ, которые летели в самолете. Также она была предупреждена о вылете борта и подтвердила получение информации. Отрицать очевидное, как это делает Гайовишин, совершенно бессмысленно.

Украинская заместитель постпреда при ООН ожидаемо пыталась обвинить в гибели пленных ВСУ и крушении Ил-76 Россию. Она заявила, что Киев никакой информации не получал, а РФ якобы не обеспечила безопасность летевших в самолете военнослужащих. Также она потребовала международного расследования.

«Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они. Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность», – ответил Полянский.

Также он отметил, что пока расследование проводит только Россия, ни о каких других следственных действиях, в том числе и международных, ему неизвестно.